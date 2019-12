Ufficiale – Quagliarella rinnova: contratto prolungato fino al 2021

Ufficiale, Fabio Quagliarella rinnova il contratto con la Sampdoria. L’attaccante, reduce dal ritorno al gol nel match perso contro il Cagliari, viene da una stagione straordinaria, in cui è diventato capocannoniere della Serie A, nonostante l’età che avanza. Non dà segni di cedimento, per questo il club blucerchiato ha deciso di avanzargli una proposta di prolungamento dell’accordo fino al 2021, accettata da Quagliarella, che vuole continuare a scrivere la storia della Samp.

Questo il comunicato: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Quagliarella. Per la soddisfazione di tutti il capitano – 184 presenze e 78 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2021”.