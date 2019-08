Ufficiale – Ribery è un giocatore della Fiorentina: accordo biennale

Ribery questa mattina è atterrato in Italia e c’è stato un bagno di folla per la leggenda ex Bayern Monaco, che si è legata alla Fiorentina con un accordo biennale da 4 milioni di euro fissi a stagione più bonus: sì, perché è arrivato anche il comunicato ufficiale del club viola: “ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Franck Ribéry. Il nuovo calciatore viola sarà presentato domani, giovedì 22 agosto, alle ore 17:30 all’interno della Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio Artemio Franchi. All’incontro con i media, per ragioni logistiche, potrà essere ammesso 1 solo giornalista per testata. Invitiamo le testate interessate a presenziare alla conferenza stampa a inviare una richiesta d’accredito entro le ore 13:00 di giovedì”.

La Fiorentina aveva comunque già pubblicato sui propri canali social una fotografia con il francese all’aeroporto in compagnia di Dario Dainelli e Giancarlo Antognoni. L’hashtag scelto è: #WelcomeLegend.