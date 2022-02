Ufficiale – Salernitana: esonerato Colantuono

Cambio di allenatore nel club di Salerno

I rumors delle scorse ore sono stati confermati. La Salernitana ha esonerato Stefano Colantuono dal ruolo di allenatore. In mattinata è arrivato il comunicato ufficiale con cui il club saluta il mister e il suo staff. La società, ultima in classifica, è pronta a tentare di cambiare rotta per concludere al meglio questo campionato.