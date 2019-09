Ufficiale – Sampdoria, addio a Kownacki: il Fortuna Düsseldorf lo riscatta

Finisce ufficialmente l’avventura dell’attaccante Dawid Kownacki alla Sampdoria. A gennaio era stato ceduto in prestito ai tedeschi del Fortuna Düsseldorf, in Bundesliga, e il riscatto si è concretizzato per aver disputato la quarta partita nella stagione in corso. Ora il 22enne polacco è legato con la nuova squadra fino al 2023. Quest’anno non è ancora riuscito a segnare, ma nei sei mesi conclusivi del campionato 2018-19 ha contribuito alla salvezza della squadra con 4 gol in 10 partite. Kownacki in Serie A con la maglia dei blucerchiati ha totalizzato 6 reti in 35 presenze. Nonostante la giovane età, è già nel giro della Nazionale maggiore, avendo esordito il 23 marzo 2018.