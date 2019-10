UFFICIALE – Sampdoria, arriva Bertolacci

Adesso è ufficiale: Andrea Bertolacci è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il centrocampista, svincolato dopo l’ultima esperienza al Milan, ha scelto la piazza blucerchiata per ripartire, tornando così in quella Genova dove ha già giocato per diversi anni sulla sponda rossoblu. Il giocatore ha sottoscritto con i liguri un contratto fino al 30 giugno 2020 e sarà chiamato a dare il proprio contributo per rialzare le sorti di una squadra in grandissima difficoltà, inchiodata all’ultimo posto della classifica.

COMUNICATO – “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver tesserato il calciatore Andrea Bertolacci (nato a Roma l’11 gennaio 1991). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2020”.