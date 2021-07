Ufficiale – Sampdoria, D’Aversa è il nuovo allenatore

L'ex Parma si lega ai blucerchiati

Era solo questione di giorni per il suo annuncio. Finalmente il momento ufficiale è arrivato: Roberto D'Aversa è il nuovo allenatore della Sampdoria . Il club blucerchiato dopo la lunga corte aveva ottenuto il suo sì nei giorni scorsi e stamattina lo ha annunciato come neo mister dei doriani.

Il presidente Massimo Ferrero, per scaramanzia per sua stessa ammissione, aveva fatto sapere di voler attendere il momento giusto per l'annuncio del tecnico. Oggi, evidentemente, era la data migliore.