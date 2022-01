Ufficiale – Sampdoria, D’Aversa esonerato

L'addio al mister è diventato ufficiale

Tutto confermato in casa Sampdoria : Roberto D'Aversa è stato esonerato da ruolo di mister . Il tecnico paga i recenti risultati in campionato, compresa la sconfitta recente contro il Torino. La società blucerchiata ha deciso di cambiare e presto renderà noto anche il nome del prossimo allenatore.

FUTURO MISTER - Resta solo da capire chi potrà essere il nuovo tecnico della Sampdoria. Sembra sia l'ex Giampaolo il prescelto. L’accordo con lui pare essere totaleper quanto riguarda l’anno in corso, con il contributo del Torino (con cui l’allenatore ha ancora un contratto in essere). Restano però ancora da risolvere alcune problematiche per quanto riguarda il biennale che scatterebbe in caso di salvezza.