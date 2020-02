Ufficiale – Sampdoria, Murru rinnova fino al 2024

Nicola Murru e la Sampdoria ancora insieme. Il terzino sinistro si lega ancora di più al club blucerchiato con il rinnovo di contratto fino a giugno 2024. Lo ha annunciato lo stesso club di Genova attraverso i propri canali ufficiali anche social.

L’ex Cagliari resterà in blucerchiato ancora per quattro stagioni: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Murru. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 83 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2024”. Queste le parole della Sampdoria sul proprio sito ufficiale.