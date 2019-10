Ufficiale – Sassuolo, arriva il rinnovo per Berardi: firma fino al 2024

Il Sassuolo non ha cominciato benissimo la stagione, ma Domenico Berardi sì. L’attaccante, così, si è meritato il rinnovo del contratto, ufficializzato dal club neroverde nella giornata odierna: prolungamento di ben cinque stagioni, ha firmato fino al 2024. L’esterno offensivo calabrese, 25 anni, ha messo infatti a segno 6 gol in altrettante partite giocate in questa Serie A, mentre complessivamente – da quando gioca in prima squadra, ossia dal 2012 – ha totalizzato la bellezza di 80 reti e 51 assist in 236 partite, considerando tutte le competizioni. Praticamente è già una leggenda per la società emiliana.

Il comunicato:

L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: