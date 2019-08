Ufficiale – Spal, arriva Tomovic dal Chievo

E’ arrivata l’ufficialità: Nenad Tomovic è un nuovo giocatore della Spal. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Chievo, club nel quale era arrivato nell’agosto 2017 dopo la lunga esperienza con la maglia della Fiorentina. Nell’operazione coinvolto anche il difensore finlandese Sauli Aapo Kasperi Vaisanen, che passa ai veneti a titolo definitivo.

Per Tomovic, in passato, esperienze anche con i colori di Rad Belgrado, Stella Rossa, Genoa e Lecce.

COMUNICATO – “S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito dall’A.C. ChievoVerona le prestazioni sportive del calciatore Nenad Tomovic. Il difensore serbo arriva in biancazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

In Italia dal 2009 dopo le stagioni nel campionato serbo con Rad Belgrado e Stella Rossa, ha iniziato il proprio percorso in serie A con il Genoa, vestendo successivamente le maglie di Lecce e Fiorentina e disputando le ultime due stagioni con il ChievoVerona.

Tomovic conta attualmente 227 presenze in serie A e 38 presenze in Europa League”.