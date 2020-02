Ufficiale – Spal, esonerato Semplici

La Spal e Leonardo Semplici si salutano. L’ultimo posto in classifica e l’ennesimo ko in campionato costano caro all’allenatore che in questi minuti è stato sollevato dall’incarico.

Lo ha annunciato la società di Ferrara con un comunicato apparso sul sito e sui canali social: “SPAL comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici.⁣ ⁣La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni”. Queste la parole apparse su Twitter da parte della Spal nei confronti dell’ormai ex allenatore.

Il favorito per prendere il posto del mister è l’ex ct della Nazionale Under21 Gigi Di Biagio.