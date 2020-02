Ufficiale – Torino, risoluzione consensuale con Mazzarri. Via libera per Moreno Longo

Si conclude l’avventura di Walter Mazzarri alla guida del Torino. Il tecnico e la società granata hanno trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

L’allenatore paga gli ultimi risultati negativi in campionato e Coppa Italia. Il club ha annunciato la separazione attraverso i canali ufficiali: “Il Presidente Urbano Cairo e l’allenatore Walter Mazzarri, dopo una approfondita analisi sull’insieme di situazioni venutesi ormai a creare, hanno condiviso la decisione di concludere anzitempo il rapporto professionale. Il Torino Football Club comunica pertanto di aver risolto consensualmente il contratto con Walter Mazzarri. La Società desidera ringraziare il tecnico e tutto il suo gruppo di lavoro per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate in questi due anni in granata”.

Dopo Mazzarri è pronto Moreno Longo che nelle scorse ore ha sistemato il proprio contratto con il Frosinone e si prepara a guidare i granata.