Ufficiale – Torino, risoluzione consensuale con Sirigu

Terminato l'Europeo, arrivano i primi movimenti riguardanti il calciomercato. Dopo quattro stagioni, le strade di Salvatore Sirigu e del Torino si separano. Le due parti hanno optato per una rescissione consensuale del contratto. Lo ha reso noto il club granata con una nota: "Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Salvatore Sirigu. Il Presidente Urbano Cairo, che ha sempre apprezzato la sua serietà, il suo impegno e le sue qualità, desidera ringraziare Salvatore per il suo generoso contributo offerto in questi anni trascorsi nel Toro e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera". Per Sirigu si avvicina l'opzione Genoa come nuova squadra. Il Grifone, infatti, cerca un nuovo estremo difensore su cui puntare. In carriera, il portiere ha vestito anche le casacche di Palermo, Paris Saint-Germain, Siviglia e Osasuna. Il Torino punterà tutto su Milinkovic-Savic.