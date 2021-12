Ufficiale – Udinese, Cioffi tecnico ad interim

L'annuncio del club friulano

In questo momento la società friulana vede la sua squadra a quota 16 punti in classifica a +6 dalla zona retrocessione. Una distanza che, evidentemente, per la dirigenza non era abbastanza e, visto anche il recente k.o. contro l'Empoli, ha definito l'esonero dell'ex mister. A Cioffi, per ora, il compito di provare a guidare mi suoi a migliori risultati in attesa di capire se e per quanto resterà alla guida. La prossima sfida contro il Milan non sarà certo quella più facile per riuscirci.