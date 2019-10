Ufficiale – Udinese, De Paul rinnova il contratto fino al 2024

L’Udinese e Rodrigo De Paul ancora insieme, fino al 2024. È divenuto ufficiale nel pomeriggio di oggi – martedì 15 ottobre – il prolungamento di contratto del centrocampista offensivo 25enne, che ha firmato un accordo quinquennale, come comunicato dal club friulani sui propri canali web e social. Arrivato nel 2016, fin qui ha collezionato ben 116 presenze ufficiali in bianconero, totalizzando 18 gol fra campionato e Coppa Italia (l’exploit si è registrato nella scorsa stagione, quando è riuscito a trovare la via della rete 9 volte, fornendo anche 9 assist). Si è meritato così la convocazione con l’Argentina, con cui è sceso in campo in 15 occasioni a partire dall’ottobre del 2018.

Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha commentato così il rinnovo: “Volevamo dimostrare a Rodrigo il valore che ha dentro la nostra squadra, ma soprattutto stiamo cercando di portare avanti una politica di consolidamento della struttura tecnica, infatti ci sono altri rinnovi in programma”.