Ufficiale – Verona, Di Francesco esonerato

Salta la prima panchina in Serie A

Salta la prima panchina in Serie A. Dopo i rumors di queste ore, è arrivata la comunicazione ufficiale da parte dell'Hellas Verona a proposito dell'esonero di Eusebio Di Francesco dopo sole tre giornate di campionato che hanno portato unicamente delle sconfitte.

Il club veneto ha reso noto con un comunicato ufficiale di aver preso la decisione di esonerare il mister. Ecco il comunicato della società apparso sul sito e sui profili social: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta".

Il Verona è fermo a quota zero punti in classifica dopo aver perso le partite contro Sassuolo, Inter e Bologna. L'unico successo di Di Francesco era stato quello in Coppa Italia contro il Catanzaro al primo turno.