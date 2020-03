Ulivieri: “Prima la salute, il resto viene dopo: siamo in emergenza”

E’ allarme coronavirus nel nostro Paese. Una situazione che ha gettato nel caos anche i campionati di calcio, con la situazione che è stata così commentata dal presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri ai microfoni di CalcioNapoli24.

EMERGENZA – “Prima di tutto viene la salute, poi il resto: dobbiamo attenerci a quello che decide il governo. Le porte chiuse credo che siano l’unica possibilità per far disputare il campionato. I tifosi potranno guardare le partite in tv, siamo in emergenza. Europei? Non possiamo prevedere nulla, dovremo vedere gli sviluppi della situazione sanitaria”.