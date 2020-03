Ulivieri: “Ripresa del campionato? Le parole dei presidenti non contano nulla, decideranno gli esperti”

L’emergenza Coronavirus ha imposto lo stop ai campionati, il cui futuro rimane ancora un’incognita. Sull’argomento, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è intervenuto il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri.

FUTURO – “Al momento non stiamo valutando nulla, è ancora troppo presto per fare ipotesi, dobbiamo aspettare ancora almeno quindici giorni. I presidenti delle squadre di A devono attendere come tutti, devono rendersi conto di ciò che sta avvenendo nel mondo. Noi dobbiamo attenerci a quello che dice il governo. I discorsi dei presidenti non contano nulla, devono decidere gli esperti”.