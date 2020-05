Ulivieri: “Ripresa e conclusione campionato possibile ma con gestione precisa di questa stagione anomala”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato a Radio 1 nel corso di Radio Anch’Io Sport affrontando diversi temi legati alla ripresa del calcio in Italia a seguito dell’emergenza coronavirus e non solo.

RIPARTENZA – “Concludere campionato possibile? Secondo me sì. Però non dobbiamo pensare alla normalità. Ci troveremo davanti a situazioni nuove sia per giocatori sia per allenatori, ma anche per gli arbitri. Normale non potrà essere. Sarà una situazione anomala ma che potrebbe consentire di arrivare fino alla fine”. “Sarà una gestione non facile per i calciatori. Un campionato che si conclude, un altro che sarà subito dopo e poi l’Europeo. Servirà una gestione precisa di una stagione anomala”.

STIPENDI – “Noi come allenatori abbiamo detto di cercare di salvaguardare i contratti di quelle categorie che lavorano e guadagnano sotto i 1500 euro al mese. Credo che per queste persone non si possa discutere. Succede che ci sono famiglie che vivono con quei soldi e ad oggi non sono ancora arrivate quelle mensilità. Questo non mi sembra umano”.

GIGI SIMONI – “Siamo stati ragazzi insieme. Per me è stato un dolore troppo forte. Mi commuovo ancora. Ieri non sono stato in grado di rilasciare interviste. Eravamo ragazzi insieme anche alla Fiorentina. Lui è sempre stato così gentile. Da ragazzo, come da adulto. La sua personalità era tale che si faceva capire sempre. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto essere come lui, ma non ce l’ho fatta. Ero molto legato a lui da 60 anni”.

SOSTITUZIONI – “5 cambi? Io sono favorevole. Ripeto è una stagione anomala e penso che ci sia la necessità di farlo. Liverani contrario? Giustamente una squadra “piccola” con una rosa ridotta può avere dei problemi in più”.