Ultima gara dell’anno per il Napoli e Osimhen ha un messaggio per i compagni

L'attaccante non giocherà ma ha voluto caricare i compagni

Victor Osimhen è carichissimo per il suo Napoli e lo si vede anche dai suoi messaggi social nei confronti della squadra. Sebbene il bomber nigeriano non prenderà parte alla gara odierna contro lo Spezia a causa del recente infortunio al volto che lo terrà fuori ancora per diverse settimane, il bomber ha comunque voluto far sentire la sua partecipazione.