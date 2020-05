Un gioiello della Roma nel mirino di Juventus e Liverpool

Nicolò Zaniolo è sicuramente uno dei talenti più promettenti del nostro calcio. Il classe ’99 è arrivato alla Roma nell’estate del 2018 e da lì non ha più smesso di impressionare. Il primo vero palcoscenico della sua carriera calcistica arriva nel dicembre 2018 quando scende in campo al Bernabeu contro il Real Madrid. Da quel giorno diventa uno dei punti di riferimento della squadra giallorossa.

Juventus e Liverpool

Dopo un’ottima prima stagione con i giallorossi, Zaniolo prova a ripetersi anche in questa, ma la rottura del crociato gli ha impedito di ripetersi ad ottimi livelli. Il giovane centrocampista ha già ripreso a correre e la il suo rientro sembra essere sempre più vicino. La pandemia inoltre ha concesso all’ex Inter di poter recuperare al meglio dall’infortunio e giocarsi così le sue chance di arrivare ad Euro2021. Intanto c’è da chiedersi con quale maglia Zaniolo giocherà la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Tempo sul centrocampista ci sarebbero sia Juventus, sia Liverpool. Il club bianconero potrebbe offrire Bernardeschi contropartita. L’ex viola non ha convinto in bianconero e una sua partenza in estate è probabile. Sul centrocampista però avrebbe messo gli occhi anche Jurgen Klopp che dalla Roma ha già pescato Salah e Alisson.