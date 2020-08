E’ finita 1-1 a Brescia l’incontro tra le rondinelle e la Sampdoria. In gol per i liguri Leris nel primo tempo poi per i padroni di casa gol di Torregrossa su rigore nella ripresa. Partita poco spettacolare allo stadio Rigamonti ma era prevedibile visto che la posta in palio non interessava tanto alle due squadre. Per i lombardi è un arrivederci alla Serie A e ripartiranno dalla serie cadetta mentre per la Sampdoria un finale di campionato senza squilli.