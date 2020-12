Una talpa in casa Bologna? Bigon avverte: “Abbiamo liberato i cani…”

Sinisa Mihajlovic difficilmente può passare inosservato quando parla e anche alla vigilia del match contro l’Inter non ha scherzato. Secondo il tecnico serbo, all’interno dello spogliatoio del “suo” Bologna ci sarebbe una talpa, ossia un giocatore disposto a spifferare segreti e informazioni importanti alla stampa. Il motivo del suo sospetto un cambio di schema solamente abbozzato in un allenamento a porte chiuse.

CACCIA ALLA TALPA

Il ds Riccardo Bigon ha provato a smorzare i toni poco prima del match ai microfoni di DAZN: “La talpa? Abbiamo sguinzagliato i cani, appena sentono l’odore la azzannano (ride, ndr). Le squadre del nostro livello si mangiano punti tra di loro, ogni partita è buona per far punti, poi arrivano le partite con le grandi e se riesci a portare a casa qualche punto puoi ottenere qualcosa in più. Riuscire a fare questo, contro questa Inter, sarà particolarmente difficile. Ma ci giocheremo le nostre carte e non partiamo sconfitti”.