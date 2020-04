Un’ex compagno di Cr7 racconta: “Sembra antipatico, ma è una maschera”

Cristiano Ronaldo è senza alcun dubbio uno dei migliori giocatori della storia del calcio. I numeri parlano per lui e il campione portoghese sembra voler infrangere ancora qualche record. Un giocatore magnifico spesso criticato per il suo comportamento in pubblico. Il portoghese è stato spesso definito scontroso o antipatico, ma un suo ex compagno di squadra smentisce tutto.

UNA MASCHERA – In realtà quello che può sembrare un comportamento poco garbato è in realtà un modo di difendersi. A rivelarlo a Goal è il suo ex compagno ai tempi dello United Markus Neumayr: “Posso dire solo cose positive su di lui. All’esterno può avere un aspetto un po’ repellente ma il suo comportamento è solo una maschera protettiva. Lo ricordo come socievole ed aperto. A quel tempo era in prima squadra ma si interessava anche a noi della squadra B. Sapeva tutto dei giocatori della squadra B. Quando sono stato aggregato alla prima squadra stavo sempre sul retro del bus con Cristiano Ronaldo e Gerard Piquè“.