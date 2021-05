Upamecano: “Ho rifiutato in passato l’offerta del Bayern su consiglio di…”

Upamecano, prossimo difensore del Bayern Monaco, ha spiegato il primo approccio al club bavarese

Il neo acquisto del Bayern Monaco Dayot Upamecano, prelevato dal Lipsia per 42,5 milioni di euro, ha parlato a Kicker di quando il club bavarese si interessò per la prima volta al difensore, quando aveva 16 anni: “Passavo delle notti insonni. Volevo prendere la strada più veloce per arrivare in cima, ma mi madre disse: “No, prima devi fare esperienza, poi potrai fare il passo importante”.