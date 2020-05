Van der Sar: “Alla Juve tutti si spostavano con la Ferrari, tranne… Zidane”

Zinedine Zidane è sempre stato un calciatore speciale e unica nel suo genere. Tuttavia anche dal punto di vista umano aveva qualcosa di unico. Lo ha fatto capire Edwin Van der Sar. L’attuale dirigente olandese dell’Ajax è stato anche portiere della Juventus tra il 1999 e il 2001, condividendo lo spogliatoio con il fuoriclasse francese. Ha parlato del suo rapporto con “Zizou” ai microfoni di Ziggo Sport: “Non era molto loquace. In effetti, era difficile comunicare con lui, poiché non parlava molto bene l’inglese e si esprimeva solo in francese o italiano. Ma il modo in cui prendeva la palla, la lanciava in aria e come sapeva giocarla era incredibile… Ricordo che un giorno è venuto ad allenarsi con una Fiat, indossando jeans, una camicia bianca e scarpe bianche. Era completamente diverso da quello che hai visto dagli altri giocatori che erano arrivati ​​in Ferrari e indossavano Dolce & Gabbana o Versace”.