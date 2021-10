Van der Sar: “De Ligt come Cristiano Ronaldo perché…”

L'ex portiere, ora dirigente dell'Ajax, non ha dubbi sulla forte mentalità del difensore della Juventus

COME CR7 - Van der Sar ha incoronato il difensore della Juventus: "Matthijs nella Juventus ha due maestri come Chiellini e Bonucci, ma comunque sta giocando tanto. Il valore di De Ligt non si discute. Però non dimentichiamoci che a 22 anni. Qualche critica è normale, fa parte del calcio, però Matthijs è un ragazzo che ama le sfide. E' un top player e ha una grande mentalità: lavora tanto per migliorarsi. Non lo vedo in allenamento da due anni e mezzo, però vi assicuro che ai tempi in cui giocava da noi come spirito mi ha sempre ricordato il Cristiano Ronaldo giovane che ho avuto come compagni al Manchester United. De Ligt, anche alla mattina presto, quando non era in campo lo trovavi in palestra".