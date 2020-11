Vecchioni: “L’Inter è una squadra di incompetenti e mangia gol”

Il famoso cantante di fede interista, Roberto Vecchioni, ha usato toni forti per criticare l’andamento della squadra del cuore, troppo altalenante e con equilibri da limare.

VAGONATA DI INCAPACI

“E’ vero – le sue parole a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 – abbiamo comprato i calciatori ma vi dico una cosa: poeti come Pasolini e autori come Calvino hanno scritto canzoni insieme a grandi musicisti, e sono tutte orrende, una più brutta dell’altra. Quindi non è che basta mettere insieme il meglio per avere un risultato perfetto. La colpa è di Conte, ma ormai è lì e ci resti. Il Premier Conte mi piace molto più di Antonio”. Poi la stoccata finale: “La mia Inter è una vagonata di incapaci e mangia gol”.