Vecino avvisa l’Inter: “Se le cose continuano così parlerò con la società…”

Parla il centrocampista nerazzurro

Il centrocampista uruguayano dell’ Inter Matias Vecino ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del suo Uruguay che sarà impegnato nella sfida contro la Bolivia domani. Il giocatore è tornato anche sul periodo complicato con i nerazzurri e i pochi minuti fin qui disputati in stagione, nonostante le rassicurazioni del tecnico ad inizio anno.

MOMENTO - "All’Inter, negli ultimi mesi, sto vivendo una situazione che non era quella che mi aspettavo a inizio stagione sulla base di quello di cui avevo parlato con l’allenatore e con il club", ha detto in modo molto chiaro Vecino. "Il calcio è fatto di momenti: a volte positivi e a volte negativi. È chiaro che se questi ultimi aumentassero, credo che con l’Inter dovremo discutere, sempre col massimo rispetto, per trovare una soluzione che sia buona per tutti". Insomma, o Vecino tornerà ad essere importante in campo per i nerazzurri o l'ipotesi addio potrebbe diventare realtà...