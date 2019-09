Veloso spaventa la Juve: Ramsey e Ronaldo rimontano il Verona 2-1

Dopo la grande paura, spazio al sollievo ed alla festa. La Juventus parte male contro l’Hellas Verona, ma reagisce da top club e conquista tre preziosi punti. Se i bianconeri soffrono così tanto in gran parte del match, è merito dei gialloblu di Juric che con un pressing organizzato perfettamente dal centrocampo in avanti mettono alle corde gli uomini di Sarri. Al 21′ la gara si sblocca: il Verona ottiene un rigore, ma Di Carmine colpisce il palo, imitato da Lazovic che centra la traversa. La Juve non riesce a liberare efficacemente l’area ed arriva il tiro perfetto di Miguel Veloso che di sinistro insacca all’incrocio dei pali. La Vecchia Signora prova a scuotersi, ma il ritmo non decolla. Al 31′ arriva il pareggio con Aaron Ramsey che trova il guizzo giusto, agevolato dalla deviazione di un difensore. Nella ripresa la Juve passa in vantaggio: Cuadrado viene atterrato e Ronaldo realizza il rigore della vittoria. Il Verona non molla e sfiora il pareggio in almeno tre occasioni, con un Buffon monumentale. La Juve vince e si porta in testa alla classifica, aspettando il risultato del derby di Milano.