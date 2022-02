Veloso tra campo e guerra in Ucraina: “Nel 2016 ho visto città distrutta dalle bombe”

Il commento del centrocampista del Verona tra il conflitto Russia-Ucraina e il futuro a livello calcistico

Al momento è indisponibile e non può dare una mano al suo Hellas Verona, forse ecco perché i temi di campo vengono in parte quasi accantonati. Miguel Veloso si è raccontato in un'intervista a L'Arena dove si è soffermato anche sul recente conflitto in Ucraina.