Venezia, Caldara: “Il gol una liberazione. Voglio ripartire da qui”

Mattia Caldara torna a sorridere e racconta come ha deciso di rilanciarsi col Venezia

Il Venezia supera a sorpresa la Roma nell'anticipo di mezzogiorno della dodicesima giornata. I veneti salgono ancora in classifica. Sorride Mattia Caldara: il difensore è stato autore del gol del vantaggio. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, il giocatore racconta le sue emozioni e la rinascita dopo un periodo difficile: "Il gol è stato una liberazione, dopo la vittoria è tutto più bello. Il Venezia si è presentato a casa mia con obiettivi chiari e mi hanno convinto. Poteva essere una decisione difficile, ma sono sempre più convinto. Sono felice di essere qua". Quindi uno sguardo al futuro che sembra ancora legato al Venezia: "Voglio ripartire da questa squadra, è per quello che sono qua: avevo bisogno di giocare. Sono contento, è stato difficile ma era ciò di cui avevo bisogno. Ora servono i punti per salvarci, dobbiamo continuare su questa strada". Sognare in grande non costa nulla.