Venezia, Cuisance si presenta: “Qui per il progetto. Numero 21 come Zidane…”

A due giorni dalla gara casalinga con il Milan, che andrà in scena in un Pier Luigi Penzo sold out, il nuovo acquisto del Venezia Michaël Cuisance si è presentato alla stampa. Il giovane calciatore arriva dal Bayern Monaco e ha le idee chiare su quella che sarà la sua esperienza in Serie A.

Il centrocampista ha spiegato, come si legge sul sito ufficiale dei lagunari, cosa lo ha spinto ad accettare la proposta del club guidato da Zanetti: "La Serie A è uno dei campionati più importanti al mondo, così come lo sono i giocatori che in esso militano, per queste ragioni sono impaziente di cominciare e scendere in campo. Sono un giocatore a cui piace avere il controllo e la gestione del pallone, così come mi sento affine alle sortite offensive".

E ancora: "Ci sono molti giocatori del presente e del passato che stimo, ma io ho la mia identità, per cui non seguo un modello in particolare. Ho scelto la maglia numero 21 perché Zidane, che è uno di quei giocatori che ammiro, quando è arrivato in Italia ha scelto questo numero", ha raccontato Cuisance.

Sulla scelta del club: "Ho scelto il Venezia per il progetto a lungo termine che mi ha presentato, e per l’interesse che ha dimostrato nei miei confronti. L’allenatore ha poi giocato un ruolo importante per farmi arrivare qui a Venezia. Voglio aiutare questo club a raggiungere quelli che sono i suoi obiettivi, non solo nell’immediato presente, ma anche nel futuro".

Sulla sua esperienza e sull'imminente sfida di campionato: "Giocare con grandi campioni come ho fatto in realtà quali quella del Bayern, o a Marsiglia, mi ha permesso di acquisire esperienza sia dentro che fuori dal campo. Ambientarsi qui a Venezia è stato molto semplice, i miei compagni mi hanno accolto nel migliore dei modi ed alcuni li conoscevo già, per cui è stato, se possibile, ancor più facile. Sono molto concentrato per quanto riguarda il match di domenica. È vero che giocheremo contro una grande squadra come il Milan, ma a prescindere dall’avversario il nostro obiettivo è quello di vincere la partita”.