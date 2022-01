Venezia, ds Collauto: “Regole vanno rispettate per la regolarità del campionato”

Le dichiarazioni dei dirigenti lagunari dopo il rinvio del match contro la Salernitana

Il Vice Presidente del Venezia Andrea Cardinaletti: “Siamo ovviamente molto dispiaciuti, perché eravamo venuti qui per giocare la partita. Dispiace soprattutto se pensiamo al fatto che questa pandemia è ormai iniziata un anno e mezzo fa, e sta costando fatica a tutte le società, soprattutto a chi come noi rispetta pedissequamente le regole. Siamo venuti pensando di giocare, se avessimo pensato il contrario avremmo evitato volentieri una trasferta lunga come questa, e che è stata per noi non solo un costo economico non indifferente, ma anche un’esposizione a tutti i rischi del caso in una situazione come quella che stiamo vivendo. Abbiamo però seguito le indicazioni della Lega, secondo la quale la partita si sarebbe dovuta giocare regolarmente. Noi ora ci aspettiamo l'iter segua quello che è il suo regolare corso, questo in quanto la partita è iniziata e finita secondo quelle che sono le regole in vigore. La certezza del diritto è fondamentale, non è una cosa che può variare ogni fine settimana, questo soprattutto considerando essere una situazione in cui il pianeta calcio si trova ormai come detto da un anno e mezzo. Io credo che affinché il campionato vada avanti tutti dobbiamo sottostare a delle regole, e conseguentemente trovarci a doverle rispettare".