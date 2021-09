Venezia, Henry e Okereke regalano la prima vittoria: Empoli battuto 2-1

Il Venezia conquista punti preziosi battendo l'Empoli nell'anticipo della terza giornata

Il Venezia torna alla vittoria in Serie A. La formazione lagunare, neopromossa nel massimo campionato, si impone nell'anticipo della terza giornata superando l' Empoli per 2-1. Un successo che rilancia la squadra veneta dopo i k.o. nelle prime due uscite stagionali e in generale nella lotta per la salvezza.

L'incontro si sblocca dopo 13': il Venezia alla seconda occasione trova la rete del vantaggio grazie a una gran giocata di Aramu. Quest'ultimo galoppa sulla fascia sinistra e poi trova un cross basso per l'accorrente Henry, che da due passi non sbaglia. Lo stesso Henry manca di poco il raddoppio. Il bis arriva nella ripresa con Okereke. L'ex giocatore del Cosenza si invola verso la porta avversaria dopo una corsa di 60 metri, trovando anche la lucidità giusta per freddare l'estremo difensore Vicario. L'Empoli torna in partita sul finire dei tempi regolamentari con Bajrami su calcio di rigore. Il risultato finale, però, non cambia.