Venezia-Milan, le formazioni ufficiali

Si gioca alle 12:30 la sfida del Penzo

Tutto è pronto per la 21^ giornata di Serie A. A dare inizio al turno di campionato saranno Venezia e Milan impegnate alle 12:30 allo stadio Penzo. Mister Zanetti da una parte, e Stefano Pioli dall'altra hanno fatto le loro scelte per la prima gara di questo turno impegnativo del massimo torneo italiano.

Il Venezia si presenta con Aramu a sostegno di Henry e Okereke in attacco. Romero difenderà come sempre la porta. Sorpresa in mezzo al campo dove l'ex Bayern Monaco Cuisance è subito titolare. In difesa c'è Ceccaroni a comandare il reparto.