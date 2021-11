Venezia, Modolo ammette: “La svolta è arrivata grazie a Inzaghi”

Il capitano del Venezia Marco Modolo ha raccontato com'è cambiata la società negli ultimi anni

Indubbiamente la formazione rivelazione dell'ultimo turno di Serie A è il Venezia. La squadra veneta è riuscita a imporsi in rimonta sulla Roma, grazie a un secondo tempo praticamente perfetto. Un grande risultato per una neopromossa. Ma com'è stata possibile questa rinascita per il club? Lo spiega il capitano Marco Modolo in conferenza stampa: "Il primo momento chiave fu l'arrivo di Inzaghi, fece capire che per arrivare a obiettivi importanti tutta la società doveva essere improntata in un certo modo. Poi sicuramente il fatto di quei playout che apparentemente potevano sembrare negativi ma poi con il ripescaggio ha dato un segnale forte a tutto l'ambiente su come non fosse quella la strada giusta da intraprendere. Poi la Serie A, l'ultima stagione sicuramente, quello è stato il terzo momento più importante". Dunque una riscossa che ha origini lontane. Il Venezia, però, non intende fermarsi qui e sogna la salvezza.