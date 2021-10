Venezia, Niederauer: “Come anno scorso arbitraggio negativo con la Salernitana”

Il presidente della squadra lagunare sbotta nel post partita

La sconfitta contro la Salernitana all'ultimo secondo e in 10 uomini brucia tanto al Venezia. Il presidente Duncan Niederauer ai microfoni di DAZN prende di mira l'arbitro: "Non sono una persona che si presenta ai microfoni dopo le partite, spazio che lascio a calciatori e allenatori. Oggi i miei vanno applauditi nonostante la sconfitta interna. L'anno scorso pagammo a caro prezzo un arbitraggio negativo contro la Salernitana, la storia si è ripetuta e sono molto amareggiato. Vogliamo essere trattati alla pari delle altre società, mi dispiace molto che il VAR non abbia permesso al direttore di gara di prendere una decisione giusta. Non sono una persona che si aggrappa agli alibi: faccio i complimenti a Ribery, ai miei giocatori e al pubblico che ci ha sempre sostenuto in modo encomiabile. Ma perdere per colpa delle giacchette nere è difficile da digerire, soprattutto oggi che i punti valgono doppio trattandosi di uno scontro diretto".