Venezia, Niederauer: “Zanetti non si tocca”

Nonostante il momento difficile in campionato dei lagunari la panchina non salterà di Zanetti

Il Venezia insegue la salvezza ma le ultime giornate di Serie A hanno complicato il cammino dei lagunari. Il tecnico Paolo Zanetti non rischia però la panchina e a confermarlo è stato il presidente Duncan Niederauer: "Per quanto riguarda mister Zanetti, è e resterà il nostro allenatore. Abbiamo un accordo: sia il successo che la sconfitta si affrontano insieme. Non abbiamo mai pensato di cambiare". Così, in una nota apparsa sul sito ufficiale del Venezia, il patron del club veneto, ha confermato in panchina Zanetti nonostante il periodo difficile dei lagunari: È un allenatore giovane molto bravo, lavora duramente, crede nel progetto, crede nei nostri giocatori e ha davanti a sé un futuro brillante. Un eventuale fallimento sarà una responsabilità mia, più che di chiunque altro. Noi non ci arrenderemo, così come non dovrebbe arrendersi nessuno che abbia a cuore il Venezia".