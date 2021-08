Venezia, Poggi: “La salvezza arriverà solo se giocheremo con più coraggio”

Il dt del Venezia parla anche dell'espulsione di Osimhen

Un episodio ha fatto discutere durante e dopo Napoli-Venezia. La decisione dell'arbitro di espellere il calciatore partenopeo Osimhen per una gomitata nel corso del primo tempo, è stata rivalutata oggi dal dt della squadra lagunare Paolo Poggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. "Io non avrei mai reagito come Osimhen . La reazione, eccessiva o meno, viene punita. Ne abbiamo viste diverse. Se lo chiede a me, io dico che nella mia carriera non sono mai stato espulso. La decisione è opinabile, sicuramente, ma la reazione non deve esserci". Sul match perso dal Venezia 2-0, Poggi dice: “A Napoli avremmo dovuto avere più coraggio in superiorità numerica, nonostante di fronte ci fosse una squadra importante come il Napoli. Con l’uomo in più, avremmo dovuto gestire meglio alcune situazioni. Ci occorre la giusta mentalità per colmare il gap. Salvezza? Potremo salvarci solo se aumenterà il nostro coraggio, al di la del gap tecnico con le squadre della Serie A.”