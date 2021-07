Venezia, presentata la nuova maglia

I colori tradizionali verde ed arancione emergono su una bandiera al centro del petto, sul colletto e sulle maniche.

Il design e lo sviluppo della home jersey 21/22 - così come il resto della collezione 21/22 di prossima uscita, che comprende quattro kit gara in totale - è stato curato dall'agenzia creativa di New York Fly Nowhere, in collaborazione con Kappa.