Venezia-Roma, le formazioni ufficiali

In campo le due formazioni per la 12^ giornata

Tutto è pronto per il lunch match della dodicesima giornata di Serie A tra Venezia-Roma . I due allenatori hanno comunicato le formazioni che scenderanno in campo dall'inizio per questo match delle 12.30. I padroni di casa di Zanetti vogliono fare bella figura contro i giallorossi di Mourinho chiamati al riscatto dopo il deludente pari in Conference League contro il Bodo.

Solito modulo per i padroni di casa del Venezia con Romero tra i pali e Caldara al centro della difesa. In mezzo al campo i muscoli e la qualità di Crnigoj, Busio e Ampadu. In avanti Aramu con Henry e Okereke. Cambia qualcosa Mourinho che schiera Kumbulla in difesa ed El Shaarawy titolare così come Shomurodov.