Venezia, sale a 14 il numero di positivi al Covid: a rischio gara contro Inter

Focolaio in casa dei lagunari e match di campionato in dubbio

Brutte notizie per il Venezia: i nuovi test per il Covid hanno evidenziato 10 nuovi casi di positività al coronavirus nel gruppo squadra. In questo modo sale a 14 il numero dei positivi nel club arancioneroverde, tra calciatori e membri dello staff. A questo punto, nonostante il nuovo protocollo di Serie A, il match di sabato contro l'Inter è a forte rischio.