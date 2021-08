Venezia, sbarca il primo calciatore del Lussemburgo in Serie A

La scorsa stagione, tra campionato e coppa nazionale, ha realizzato 6 reti in 24 gare. Bah vanta anche 4 presenze ed un gol nei turni di qualificazione di Europa League (2019-20)

Il Venezia ha tesserato Issa Bah, attaccante lussemburghese di origini guineane classe 2002 prelevato dal Progrés Niederkorn in prestito. Il giocatore si è segnalato come un elemento importante per la propria Prima Squadra in patria, con cui ha collezionato minuti anche nei preliminari di Europa League, trovando il gol contro il Cork City (risalente alla stagione 2019-2020). Il ragazzo sarà aggregato alla Primavera arancioneroverde di Andrea Soncin, che, ai nastri di partenza del nuovo campionato di Primavera 2A, si presenta come una rinnovatissima corazzata, con numerosi innesti in grado di alzare sensibilmente il grado qualitativo complessivo. A dover recitare un ruolo da protagonista dovrà essere proprio Bah, che verrà aggregato all'U19 come fuori quota.