Venezia sempre più su, Zanetti: “La forza delle idee supera i soldi spesi”

Il tecnico Paolo Zanetti spiega le ragioni dell'ottima partenza del suo Venezia in campionato

Il Venezia non smette di sorprendere gli appassionati. Dopo la vittoria sulla Roma, ecco il successo in trasferta sul campo del Bologna, figlio di un'ottima organizzazione difensiva e di una notevole capacità di concretizzare gli episodi favorevoli. Il tecnico della formazione lagunare, Paolo Zanetti, interviene ai microfoni di Trivenetogoal.it per spiegare le ragioni dell'ottimo momento di forma della sua squadra: "Lo scorso anno anno abbiamo fatto una grande impresa. Nessuno pensava a noi come una delle potenziali promosse in A, ma a volte la forza delle idee supera i soldi che si spendono. Siamo contenti di come sta andando il campionato fino ad oggi, ma sappiamo che la strada è lunga e dobbiamo fare un lavoro a lunga scadenza che non può interrompersi qui".