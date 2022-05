Venezia, Soncin: “Contro la Juve prestazione estremamente positiva”

Il commento post Juve-Venezia del tecnico lagunare

Una sconfitta all'esordio per il tecnico del Venezia Andrea Soncin. Il mister della squadra lagunare ha parlato a Dazn della prestazione della sua squadra: "La prestazione è estremamente positiva. Ora contano i punti, ma per il nostro percorso contava tornare ad essere squadra e i giocatori oggi l'hanno fatto. Abbiamo concluso in porta più volta, siamo andati a prendere la Juve alta e sono soddisfatto. Ci deve dare la carica giusta per la sfida di giovedì. Oggi c'era la possibilità di giocare e nel gioco i giocatori trovano fiducia. Adesso ci aspetta un compito differente, perché affronteremo una squadra più battagliera come la Salernitana ma lo spirito di oggi deve accompagnarci fino all'ultima partita. La prestazione di oggi mostra che il lavoro è stato fatto bene da Zanetti, al di là delle ultime difficoltà".