Venezia, Zanetti: “Abbiamo aperto le porte al Milan e il gol a freddo ha inciso”

L'analisi del tecnico del Venezia dopo il ko interno contro il Milan

Il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti ai microfoni di DAZN ha commentato la sconfitta netta contro il Milan: "Il gol preso a freddo mi dà fastidio, cosa che avevo rimarcato in allenamento e prima del match chiedendo ai miei calciatori la massima attenzione. Forse è meglio che sto zitto visto che abbiamo incassato la rete al secondo minuto e i miei non sono stati lucidi nella circostanza. Si sapeva che questa di oggi era una partita difficile ma partire con l'handicap cambia tutto. Dobbiamo trovare la chiave visto che succede spesso che prendiamo gol a freddo. Dopo non abbiamo avuto la forza di rimetterla in piedi la partita e anzi abbiamo aperto le porte al Milan. La trattenuta di Florenzi nel primo tempo? E' episodio dubbio ma non mi attacco a questo, abbiamo perso per errori individuali e di posizione. Per fare punti contro questa squadra dovevamo essere perfetti e non lo siamo stati".