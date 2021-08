Venezia, Zanetti: “Col Napoli sbagliata la gestione della superiorità numerica”

Il Venezia ha impensierito il Napoli al Maradona

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta subita a Napoli. "Quello che non mi è andato giù è stata la gestione della superiorità numerica. Potevamo fare meglio e invece non siamo stati perfetti contro un Napoli senza Osimhen. La differenza di valori tecnici ha reso poco influente la superiorità numerica, anche se devo dire che mi sono incavolato con qualche mio giocatore perchè abbiamo forzato qualche giocata. Poi nella ripresa per due ingenui falli di mano abbiamo subito due rigori che ci hanno condannati. Non dimentichiamoci che ci mancavano 8 calciatori ma la prestazione nel complesso è buona anche se ci è mancato un pò di coraggio in alcuni momenti della gara. Per noi è stato un battesimo del fuoco, iniziando fuori casa contro una squadra che per me compete per lo scudetto non era facile". Zanetti poi ha detto la sua sul mercato: "Stiamo facendo tutto il possibile, almeno tre ragazzi importanti che sono arrivati dal mercato non erano disponibili oltre a quattro squalificati dallo scorso anno. Se potremmo fare qualcosa per aumentare il livello lo faremo, in serie A c'è poco tempo".