Venezia, Zanetti: “Con lo Spezia sono gare che valgono un campionato”

Il tecnico lagunare presenta il match contro lo Spezia

Redazione ITASportPress

Il Venezia torna a casa in occasione del match con lo Spezia che si giocherà al Penzo. Mister Zanetti ha presentato il match in sala stampa: "Siamo contenti di tornare a casa, è un posto dove abbiamo vissuto emozioni incredibili ed oggi, quando ho varcato nuovamente i cancelli dello stadio, ho ripensato a tante immagini indelebili, dal gol di Bocalon, al post partita, alle lacrime di Mazzocchi durante l'intervallo a causa dell'espulsione..i nuovi arrivati hanno visto il campo, abbiamo fatto allenamento per prendere un pò le misure e ci tengo a fare i complimenti a chi in un tempo record ha reso possibile tutto questo, a partire da Cardinaletti sino a tutti gli operai e a tutte le persone che si sono fatte in quattro per farci tornare a casa. Il fattore campo, con il ritorno del pubblico, tornerà ad esserci; mi auguro di trovare tanto entusiasmo e che vengano in tanti a sostenerci. Tutto questo è stato fatto per i tifosi arancioneroverdi affinchè possano venire a tifare per la propria squadra del cuore a Venezia; sappiamo che saremo sostenuti dall'inizio alla fine perchè ne abbiamo bisogno, perchè per ottenere un risultato così difficile è fondamentale che tutte le componenti si allineino."

IL GRUPPO - "Il gruppo si costruisce nel tempo e va oltre ai risultati. La squadra doveva tirare fuori l'orgoglio e la voglia di far gruppo e la partita di Empoli è stata vinta con la voglia di aiutarsi, con la mentalità e con lo sforzarsi di stare in campo come richiesto dall'allenatore. Visto il campionato che dobbiamo affrontare, se non abbiamo mentalità e forza di gruppo rischiamo di non giocare ad armi pari; dobbiamo colmare il gap con le risorse che arrivano dalla forza del gruppo. Da Empoli siamo tornati a casa con la convinzione che, dando il massimo, potremo raggiungere il nostro obiettivo."

LA PARTITA - "Lo Spezia è una squadra forte, con molti giocatori importanti e con esperienza in Serie A. E' una squadra che gioca bene, che dispone di diverse armi e per noi sarà una partita difficile; è una partita importante ma siamo pur sempre alla quarta giornata e non va caricata troppo. Sarebbe un sogno compiere qualche impresa con le big, ma dobbiamo essere onesti con noi stessi e dire che ci giochiamo il campionato in questo tipo di partite. In match come questi ci si gioca la consapevolezza di essere adeguati al campionato, che è un aspetto che ti porta a migliorare nel tempo. Il nostro obiettivo è dare continuità alle prestazioni, perchè questo porta a fare risultati; per noi ogni punto è importante."