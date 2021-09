Venezia, Zanetti: “Contro lo Spezia ci è mancato un pò di cinismo in fase realizzativa”

L'analisi del tecnico del Venezia dopo la sconfitta di oggi contro lo Spezia

Questo il commento di mister Zanetti: "La prestazione è stata positiva, non è certo mancato lo spirito ma probabilmente ci è mancato un pò di cinismo in fase realizzativa. Abbiamo preso 2 gol su prodezze degli avversari, la Serie A è questa. E' vero che in certi momenti abbiamo sofferto, ma in realtà abbiamo concesso poco o nulla, credo che il pareggio potesse starci. In questo momento al di là dei punti e del momento noi dobbiamo ricercare l'identità di squadra e da questo punto di vista stiamo crescendo: oggi abbiamo prodotto molto, soprattutto nel secondo tempo, ed abbiamo giocato un buon calcio. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra che l'anno scorso si è salvata e credo che questo sia di buon auspicio. Il nostro pubblico è stato straordinario, la nostra tifoseria vuole vedere la squadra dare tutto e oggi lo abbiamo fatto, sicuramente possiamo migliorare ma credo si possa dire poco sull'atteggiamento della squadra. Come ci si rialza? Lavorando duro..ora dobbiamo andare a Milano, sarà molto difficile così come saranno difficili tutte le partite in Serie A. Conta quello che dimostriamo di essere in campo e al di là del risultato lo abbiamo dimostrato.”